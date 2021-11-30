С 1 декабря 2021 года в Украине вырастет размер минимальной заработной платы на 500 грн. С 6 тыс. грн сумма увеличится до 6,5 тыс. грн.

В связи с повышением минимальной заработной платы изменится размер многих выплат, в частности, единого социального взноса (ЕСВ).

Факты ICTV обратились к Лилии Реготун, директору компании RLP Consult, предоставляющей бухгалтерские услуги, и выяснили, как изменится размер ЕСВ после повышения заработной платы с 1 декабря 2021 года.

Повышение зарплаты в Украине: как рассчитать размер ЕСВ для ФЛП

По словам Лилии Реготун, размер единого социального взноса для ФЛП всех групп вырастет на 110 грн.

ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы. Когда размер минимальной заработной платы был на уровне 6 тыс. грн, ФЛП нужно платить ЕСВ в размере 1 320 грн. С ростом зарплаты сумма составит 1 430 грн.

– В ноябре размер минимальной заработной платы составляет 6 тыс. грн. Из 22%, которые мы платим, это 1 320 грн. С 1 декабря 2021 года минимальная заработная плата вырастет на 500 грн – это будет 6,5 тыс. грн. Мы платим 22% от 6,5 тыс. грн – 1 430 грн. То есть ставка ЕСВ для предпринимателей всех групп вырастет на 110 грн.

Также Лилия Реготун обратила внимание на то, что данные об изменении размера ЕСВ следует подавать в годовой отчетности.

Зарплата в Украине

Уровень минимальной заработной платы в Украине повышается уже второй раз за год. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата будет в размере 6,5 тыс. грн.

Повышение выплат на 8,4% получат и украинские учителя. Также в Украине повысили прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составит 2 481 грн, для отративших трудоспособность — 1 934 грн.

Подробнее об изменении зарплат и выплат с 1 декабря 2021 года в Украине читайте в материале.