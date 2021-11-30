Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 ноября 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,17 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,10 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного выросла и сейчас составляет 30,64 грн/1€, днем раньше евро было 30,57 грн/1€.

Подобный незначительный рост наблюдается и у польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.11:

$1 – 27,1033 грн;

€1 – 30,6481 грн;

1 польский злотый – 6,5292 грн;

10 российских рублей – 3,6439 грн.

Прогноз курса доллара на декабрь

В декабре 2021 года впервые за многие годы украинцев ждет девальвация гривны, а не ее укрепление.

Курс гривны до конца года, скорее всего, будет находиться в пределах 27–28 грн за доллар. Детальнее от чего будет зависеть степень девальвации гривны читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НБУ