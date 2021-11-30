Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Небольшой рост доллара и евро: курс валют в Украине на 30 ноября

Мария Степанюк редактор ленты
Курс долара

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 ноября 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,17 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,10 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного выросла и сейчас составляет 30,64 грн/1€, днем раньше евро было 30,57 грн/1€.

Подобный незначительный рост наблюдается и у польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.11:

  • $1 – 27,1033 грн;
  • €1 – 30,6481 грн;
  • 1 польский злотый – 6,5292 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6439 грн.

Прогноз курса доллара на декабрь

В декабре 2021 года впервые за многие годы украинцев ждет девальвация гривны, а не ее укрепление.

Курс гривны до конца года, скорее всего, будет находиться в пределах 27–28 грн за доллар. Детальнее от чего будет зависеть степень девальвации гривны читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка