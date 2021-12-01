Если в конце октября цена на нефть, например, марки Brent достигала рекордных значений – около $87 за баррель, то после решения США, Японии и Китая продать часть стратегических запасов, хоть и незначительно, но она пошла вниз, и 24 ноября торгуется на уровне $82.

Это вынужденный шаг для снижения цен и покрытия дефицита нефти на фоне того, что страны ОПЕК+ отказались увеличить добычу. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил сегодня, что не ждет мгновенного уменьшения цен на топливо, но считает, что общие усилия в конечном счете приведут к положительным последствиям.

Как решение о расконсервировании стратегических нефтяных запасов США повлияет на ситуацию с ценами на топливо в Украине, следует ли ожидать снижения в ближайшей перспективе – Факты ICTV разбирались с экспертами рынка.

Цены на бензин: будет ли снижение

Нынешние мировые цены на нефть директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает нелогичными и необоснованными.

– Цена росла и достигла $85 за баррель. Очевидно, что она нелогична, потому что до пандемии было $60. А сейчас, когда до победы над коронавирусом еще далеко, она уже $80. Не может мировая экономика быть слабой, а цена на нефть — такой высокой. Почему цена упала? Только потому, что США, Китай и Япония рассматривают возможность расконсервирования нефтяных запасов. Они этого даже еще не сделали, а цена уже пошла вниз. Это первый фактор, – объяснил эксперт.

Вторым фактором Куюн назвал очередную волну коронавируса, что снова уменьшило потребление, потому что люди ограничены в передвижении. Соответственно – цена снизилась.

А решение Минэкономики по уменьшению предельной цены на горючее в Украине эксперт рынка считает логичным, потому что оно базируется на мировых котировках.

– У нас в ближайшей перспективе будет снижение цен на бензин в пределах 1 грн/л, на дизельное топливо – на 70 коп./л. Я думаю, что уже к концу этого месяца мы увидим на АЗС соответствующие цены, – подытожил Сергей Куюн.

В то же время топливный эксперт, директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец считает, что решение о расконсервировании стратегических запасов нефти в США, Японии и Китае не повлияло на уровень цен на топливо.

– А если как-то и повлияет, то в очень узком коридоре – где-то 10-15%, – прогнозирует он.

По мнению эксперта, если в перспективе ОПЕК+ не примет решение об увеличении добычи, не следует ожидать значительного снижения цен на бензин и дизель.

– Тем более в Украине — госрегулирование цен на топливо. В ближайшей перспективе каких-либо предпосылок к снижению цены я не вижу, – сказал Юрий Чернобривец.

США продадут 50 млн баррелей нефти из резерва

Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, скоординировав свои шаги с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Сегодня Минэнергетики США сообщило, что в декабре продаст через аукционы 32 млн баррелей – с поставками с января по апрель 2022 года. Относительно еще 18 млн баррелей будет решение не ранее 17 декабря.

Япония 24 ноября также подтвердила, что продаст часть нефти из государственного резерва, но сроки и объемы не уточнила.

А в Китае заявили, что задействуют нефть из государственных резервов в соответствии со своими потребностями.