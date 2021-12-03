В четверг, 2 декабря, Министерство экономики Украины обнародовало обновленные показатели средней стоимости бензина и дизельного топлива. Цены по сравнению с концом ноября снизились.

Так, на начало декабря средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm составила 23,27 грн за литр, а бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm – 25,88 грн за литр.

Именно на основании этих цен рассчитывается предельная цена продажи горючего на украинских АЗС.

По сравнению с концом ноября средняя стоимость литра бензина снизилась на 1,27 грн, а дизтоплива – на 0,56 грн за литр.

Как известно, на период карантина в Украине введено государственное регулирование цен на топливо. Такое решение принял в мае этого года Кабинет министров.

Были установлены предельные уровни торговых наценок к средней стоимости горючего: для дизтоплива – не больше 7 грн/литр, для бензина – не более 5 грн/литр.

Следовательно, на начало декабря стоимость бензина на АЗС в Украине не должна превышать 30,88 грн за литр, а дизельного топлива – 30,27 грн за литр.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, крупные сети АЗС в Украине уже отреагировали на снижение предельных цен на бензин и дизтопливо.

В частности, средняя стоимость бензина А-92 по стране снизилась на 29 копеек за литр (составила 30,32 грн/л), бензина А-95 – на 30 копеек за литр (до 31,09 грн/л), а дизельного топлива – на 13 копеек за литр (до 30,18 грн/л).

К примеру, сети АЗС WOG и ОККО снизили стоимость бензина марки А-95 на 1,27 грн/л (до 30,88 грн/л), А-92 – на 1,26 грн/л (до 30,49 грн/л). А дизтопливо стало дешевле на 56 копеек за литр (цена упала до 30,27 грн/л).

В сети Shell стоимость бензина и дизтоплива снизилась на 0,56 – 1,27 грн за литр. В частности, цены на бензин марки А-92 упали до 30,39 грн за литр, А-95 – до 30,88 грн, а дизтоплива – до 30,27 грн.

В то же время, в сетях АЗС Фактор, Prime и Mango цены снизились на 30-50 копеек за литр.

Введенное Кабинетом министров регулирование максимальной торговой наценки на бензин не касается топлива класса премиум. Регулирование распространяется на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Источник: Министерство экономики Украины, Enkorr