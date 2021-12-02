2 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2022 год. Согласно документу, в следующем году ожидается рост прожиточного минимума в Украине.

Так, прожиточный минимум-2022 на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие цифры:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2 100 грн, с 1 июля – 2 201 грн, с 1 декабря – 2 272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2684 грн;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.

С 1 декабря прожиточный минимум в Украине уже вырос. В связи с этим повысился размер ряда соцвыплат, среди которых минимальная зарплата, пособие по безработице, выплата алиментов, индексация пенсий, пособие одиноким матерям и пособие на детей.

Как изменился размер соцвыплат в Украине в связи с ростом прожиточного минимума – читайте в нашем материале.