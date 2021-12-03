По состоянию на 3 декабря 2021 года, доллар и евро усилили свои позиции. По данным Национального банка Украины, американская валюта стоит дороже на 7 копеек, а европейская – на 10 копеек.

Днем ранее $1 можно было приобрести за 27,2296 грн, а сегодня его стоимость составляет 27,2933 грн за единицу.

Подобная ситуация наблюдается с курсом евро. Стоимость €1 в четверг составила 30,8443 грн, а в пятницу единица европейской валюты подорожала до 30,9438 грн.

По данным НБУ, один польский злотый стоит 6,7386 грн, что на 6 копеек больше, чем вчера. 3 декабря цена 10 российских рублей составляет 3,7034 грн, что дороже на 2 копейки по сравнению со 2 декабря.

Курс валют в Украине от НБУ на 3 декабря

$1 – 27,2933 грн;

€1 – 30,9438 грн;

1 польский злотый – 6,7386 грн;

10 российских рублей – 3,7034 грн.

Курс валют в декабре

Экономист Александр Хмелевский предоставил свой прогноз курса валют в декабре 2021 года. По его словам, впервые за многие годы украинцев ждет девальвация, а не укрепление гривны.

Эксперт убежден, что степень уменьшения ценности валюты будет зависеть от того, будет ли обостряться экономический и политический кризис. Согласно его прогнозу, вероятнее всего, курс гривны до конца года будет держаться в пределах 27-28 грн за $1.