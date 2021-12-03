Пять банков согласились выплачивать 1 тыс. грн. вакцинированным украинцам. Открытие счетов будет бесплатным. Об этом сообщила Ирина Новикова – заместитель министра экономики.

По ее словам, количество банков со временем будет увеличиваться, сейчас активно проводятся консультации со всеми работающими в Украине банками.

Порядок предоставления 1 тыс. грн. за вакцинацию, по словам Новиковой, правительство утвердит на заседании 8 декабря.

О выделении 1 тыс. грн. за вакцинацию в ноябре сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Такая инициатива призвана мотивировать граждан вакцинироваться от Covid-19, а также помочь бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии.

За полученные средства вакцинированные украинцы смогут приобрести абонементы в спортзал или фитнес-центр, посетить кино, театр, представление, музей или концерт. Недавно в список добавили и книги.

2 декабря Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о выделении 1 тыс. грн украинцам. Всего на инициативу было выделено 8 млрд грн.

Недавно Ирина Новикова в комментарии Фактам ICTV рассказала, как можно получить деньги за вакцинацию. По ее словам, программа стартует 19 декабря и будет действовать в течение года. Начисленные средства можно использовать в течение четырех месяцев.

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Джерело: Слово и дело

Фото: Минэкономики