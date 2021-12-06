Алкоголь в Украине подорожает: какие напитки и когда ожидать повышения цен

В начале 2022 года алкоголь в Украине будет стоить дороже. Это предусмотрено законопроектом №5600, принятым Верховной Радой.

Согласно документу, изменятся правила расчета пивного акциза, опирающиеся на количество этилового спирта в алкогольном напитке.

Какой алкоголь станет дороже

Первым из алкогольных напитков станет дороже пиво. Его будут облагать налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на производство пива.

Сейчас действует налог 2,78 грн за 1 л, в то же время он не зависит от крепости напитка. Соответственно стоимость пива крепостью 8% увеличится более, чем на 2 грн.

На сколько подорожает алкоголь

Акцизный налог (косвенный платеж на потребление отдельных видов товаров, включаемый в их цену) для других напитков повысят на 5%.

Стоимость проезда

После отопительного сезона в Украине повысятся цены на проезд в общественном транспорте Киева, заявил мэр Виталий Кличко. Жители города, у которых есть Карточка киевлянина, будут платить 12 грн за одну поездку.

Туристы или жители Киевской области будут платить дороже – 14 грн при условии наличия проездного билета. В то же время одноразовый билет для пассажиров будет стоить 20 грн.