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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел, а доллар почти без изменений: курс валют в Украине 6 декабря

Людмила Богданова редактор ленты
Евро подешевел, а доллар почти без изменений: курс валют в Украине 6 декабря

Курс доллара в Украине за выходные почти не изменился. По состоянию на понедельник, 6 декабря, доллар стоит 27,3 коп., в пятницу американскую валюту можно было приобрести за 27,29 коп.

Евро упал в цене на 11 коп. по сравнению с пятницей. В настоящее время курс евро в Украине составляет 30,83 коп.

Злотый за выходные подешевел на 2 коп. и сейчас его можно приобрести за 6,72 грн. Курс российского рубля вырос всего на 1 коп. 10 рублей в Украине 6 декабря будут стоить 3,71 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 6 декабря 2021:

  • $1 – 27,3 грн;
  • €1 – 30,83 грн;
  • 1 польский злотый – 6,72 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

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Курс доллара в декабре

В первый месяц зимы курс доллара в Украине будет на уровне 27-28 грн за единицу. По прогнозу экономиста Александра Хмелевского, впервые за многие годы в декабре произойдет снижение гривны, а не укрепление.

Эксперт отмечает, что такую ситуацию обусловил ряд причин. Во-первых, это данные о возможном вторжении России на территорию Украины. Если эта информация будет развиваться, то девальвация гривны будет продолжаться.

Подробный прогноз курса доллара в декабре читайте в материале.

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