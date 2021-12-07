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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар подорожали: курс валют на 7 декабря

Татьяна Забожко редактор ленты
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

7 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

В первый вторник зимы евро подорожал почти на восемь копеек – до 30,91 грн/1€.

Почти на столько же выросла цена и на американскую валюту. 7 декабря доллар, согласно курсу НБУ, составляет 27,38 грн/1$.

Едва заметно увеличилась стоимость польского злотого – до 6,72 грн. Российский рубль остался почти без изменений – 3,71 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 07.12:

  • $1 – 27,38 грн;
  • €1 – 30,91 грн;
  • 1 польский злотый – 6,72 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

курс валют на 7 грудня 2021

Курс доллара в 2022 году вырастет, однако не будет слишком отличаться от того, что есть сейчас.

Согласно принятому государственному бюджету на следующий год, среднегодовой курс доллара составит 28,6 грн/$1.

До конца года американская валюта должна вырасти до 28,7 грн/$1.

В декабре 2021 года, по прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, украинцев впервые за много лет ожидает девальвация гривны.

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