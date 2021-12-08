После завершения налоговой амнистии в Украине следующим этапом станет внедрение непрямых методов налогообложения. Речь идет о налоговой оценке операций украинцев по приобретению объектов недвижимости или вещей, стоимость которых не соответствует уровню их доходов.

Об этом рассказал в одном из интервью министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он объяснил, что будут проверяться операции тех граждан, которые не проходили налоговую амнистию и должным образом не задекларировали свои доходы.

– Косвенные методы налогообложения предполагают, что после налоговой амнистии Налоговая служба будет иметь возможность производить налоговую оценку операций физлиц в части приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без надлежаще задекларированных доходов. Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов, — отметил Марченко.

Глава Минфина уточнил, что такие налоги будут доначислены на разницу между официальными доходами и стоимостью покупки (а не на полную стоимость приобретенной недвижимости или другой покупки).

По словам Марченко, концепция соответствующего законопроекта уже фактически готова, и в ближайшее время может состояться ее обсуждение.

Министр также подробно объяснил, как будет действовать механизм непрямого налогообложения. К примеру, в момент регистрации соглашения о купле-продаже недвижимости соответствующие данные появятся у налоговиков. Далее произойдет проверка информации и доходов, уплаченных с 1995 года.

При этом человека никто не будет беспокоить, если для этого не возникнет оснований.

Вся проверка будет проходить в автоматическом режиме.

– Автоматически. Налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги. Затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также, и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет, — подчеркнул Марченко.

Министр добавил, что по состоянию на сегодняшний день в рамках налоговой амнистии было задекларировано уже более 250 млн грн.