В Украине разрешили автоматически перевести бытовых потребителей, являющихся клиентами ПОН (поставщика последней надежды), на фиксированный газовый тариф в 7,96 грн за кубометр.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как известно, механизм ПОН действовал для потребителей, которые потеряли своего поставщика. Функции ПОН (поставщика последней надежды) для них выполняла газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

Для таких потребителей до 30 ноября действовал установленный правительством фиксированный газовый тариф на уровне 7,96 грн за кубометр.

Льготный период был утвержден постановлением Кабинета министров от 25 октября 2021 года. Этот документ сравнил цены ПОН с текущим тарифом Нафтогаза.

В этот период бытовые потребители ПОН получили возможность выбрать любого нового рыночного поставщика газа, чтобы с 1 декабря 2021 года не переплачивать за голубое топливо. Однако не все это сделали.

1 декабря завершился льготный период, а с ним и действие тарифа 7,96 грн/куб. м для потребителей поставщика последней надежды.

Как объяснили в Нафтогазе, таким потребителям пришлось бы оплачивать газ по цене ППН, которая по состоянию на 8 декабря составила 46,22 грн за кубометр. Цена ПОН привязана к спотовым рыночным ценам на газ.

Но 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении на рынке природного газа учета и расчетов в единицах энергии. Этот документ дал основания Нафтогазу просить НКРЭКУ автоматически перевести клиентов ПОН на фиксированный тариф 7,96 грн/куб. м.

И в четверг, 9 декабря, НКРЭКУ поддержала такое решение, разрешив Нафтогазу продавать газ бытовым потребителям ПОН по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр (а не по рыночной стоимости, которая уже превысила 46 грн/куб. м).

Таких потребителей подключат к годовому тарифному плану Фиксированный.

– В результате еще 445 тыс. украинских домохозяйств будут получать газ по цене 7,96 грн/куб. Без подключения к годовому тарифному плану Фиксированный им пришлось бы оплачивать газ по цене ПОН, которая законодательно привязана к спотовым рыночным ценам и по состоянию на 8 декабря уже достигла 46,22 грн/куб. м, — подчеркнули в Нафтогазе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. При этом расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона.

В то же время в Офисе президента заявили, что пока никаких решений о повышении тарифов на распределение (доставку) природного газа на 2022 год не принималось.

Источник: НКРЭКУ, Нафтогаз Украины