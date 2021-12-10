Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, где говорится, что законопроект №6000 возвращен с подписью президента.

Верховная Рада приняла закон №6000 о государственном бюджете на 2022 год во втором чтении и в целом 2 декабря. Приоритетами госбюджета-2022 являются медицина, образование, сфера обороны и безопасности, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

Доходы госбюджета-2022 составят 1,322 трлн. Расходы возрастут на 3,8% – до 1,497 трлн.

Одними из самых больших будут расходы на оборону. В государственном бюджете на 2022 год они будут составлять 6% от валового внутреннего продукта. Это более 323 млрд грн.

Согласно документу, рост реального ВВП Украины в 2022 году прогнозируется на уровне 3,8%. Курс национальной валюты заложен на уровне 28,6–28,7 грн за доллар.

Кроме того, в 2022 году будет трижды изменяться размер прожиточного минимума. В связи с этим минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 200 грн и с 1 октября составит 6 700 грн.

Также согласно бюджету-2022 украинцам планируют повысить минимальную пенсию. С 1 января она составит 1 934 грн, с 1 июля — 2 027 грн, а с 1 декабря — 2 093 грн.