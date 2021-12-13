Украинцы в возрасте 60+ лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн, которую они получат за вакцинацию от Covid-19, на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, единственным условием получения средств является полная вакцинация против коронавируса, то есть нужно получить две дозы прививки.

— Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. грн от государства на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января, — отметил президент.

С 13 декабря можно подать заявку на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию. Сегодня стартует бета-тестирование услуги, а уже с 19 декабря она будет работать полноценно.

Полученные средства можно будет использовать на услуги тех сфер бизнеса, которые больше всего пострадали во время пандемии. За них можно приобрести книги, пойти в спортзал, кино, театр, музей, на концерт, на выставку или потратить их на поездку на поезде или самолете (в пределах Украины).

На первом этапе получить средства можно только через приложение Дія, но позже появятся альтернативы для тех, у кого его нет.

Как подать заявку на получение 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию – смотрите в нашей пошаговой инструкции.