13 декабря Национальный банк Украины вновь понизил курс евро и доллара к гривне.

В понедельник евро подешевело на 23 копейки и теперь составляет уже 30,45 грн/1€.

Доллар в первый рабочий день недели упал в цене на восемь копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,02 грн/1$.

Шесть копеек 13 декабря утратил польский злотый – 6,6 грн. Российский рубль остался почти без изменений – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.12:

$1 – 27,02 грн;

€1 – 30,45 грн;

1 польский злотый – 6,6 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Национальный банк Украины начнет переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы, которая придет на смену текущей программе stand-by, что завершается в 2022 году.

Напомним, что 24 ноября Международный валютный фонд обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Согласно документу, страна должна выполнить ряд обязательств для следующего пересмотра программы в марте 2022 года.

18-месячную программу stand-by для Украины на $5 млрд МВФ утвердил в июне 2020 года. В том же месяце Фонд предоставил Украине первый транш в размере $2,1 млрд.

22 ноября совет директоров МВФ принял решение о перечислении второго транша в размере $699 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти деньги потратят на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.