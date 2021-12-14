Запуск российского газопровода Северный поток-2 будет угрожать безопасности восточной и центральной Европы.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он напомнил, что Россия всячески оказывает давление на страны Европы, чтобы добиться запуска газопровода.

Зеленский отметил, что ввод Северного потока-2 в эксплуатацию также будет означать конец транспортировки голубого топлива через территорию Украины.

– Сам факт, что Северный поток-2 гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона… Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о возможном запуске Северного потока-2

Северный поток-2 (или Nord Steam-2) – это газопровод из России в Германию через Прибалтику. Его общая протяженность составляет более 1200 км. Газопровод сможет транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

В середине ноября немецкий регулятор (Федеральное сетевое агентство – Bundesnetzagentur) приостановил процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода. Причина – не та организационная структура, которая бы отвечала немецким законам.

По прогнозам западных СМИ, запуск Северного потока-2 может затянуться до мая 2022 года.

Тем временем сразу две компании из Украины получили разрешение присоединиться к процессу сертификации оператора газопровода: НАК Нафтогаз Украины и Оператора ГТС Украины. Это позволит нашей стране отстаивать свою позицию во время процедуры сертификации.

На фоне концентрации российских войск вблизи границ Украины начали звучать заявления о возможности остановки проекта газопровода.

Так, в США заверили, что если Россия вторгнется в Украину, Северный поток-2 будет остановлен.

А глава министерства экономики и климата Германии, вице-канцлер страны Роберт Хабек предположил, что сертификацию Северного потока-2 можно использовать для сдерживания РФ.