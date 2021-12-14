В 2022 году в случае вероятного вторжения РФ девальвация будет очень существенной. Курс гривны может снизиться до 50 грн за доллар или даже больше.

Такой ошеломляющий прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, на курс гривны негативно влияет то, что угроза полномасштабной войны с Россией не исчезла после переговоров Байдена с Путиным.

– Несмотря на заявления со стороны руководства России и стран Запада, соглашение достигнуто не было. Эскалация продолжается. Если вторжение начнется, финансовые рынки охватит паника. Нерезиденты и украинские компании будут выводить средства из Украины, – предполагает Александр Хмелевский.

Эксперт отмечает: только от развития событий будет зависеть, снизится ли курс гривны до 50 грн за доллар или даже больше.

Влияние на курс доллара энергетического кризиса

Не меньшее влияние на курс гривны оказывает и продолжающийся энергетический кризис.

– Уже этой зимой могут происходить веерные отключения от электроэнергии и отопления. Украина вынуждена покупать газ, уголь, электроэнергию за рубежом по завышенным ценам, тратя на это валюту, что также оказывает давление на гривну, – объясняет кандидат экономических наук.

По убеждению эксперта, в случае российской агрессии прокачка газа через территорию Украины будет остановлена и страна останется без газа и отопления.

Александр Хмелевский напоминает: согласно подписанному в ноябре 2021 года меморандуму с МВФ, Украина обязалась отказаться от регулирования цен на газ и электроэнергию.

Укргаздобыча должна будет продавать на бирже не менее 50% добытого газа, а в последующие годы – 100%.

– Это приведет к стремительному росту тарифов для населения. Уже сейчас многие люди не могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, постоянно увеличивается задолженность. Дальнейшее повышение тарифов приведет к массовым неплатежам и банкротству энергетических компаний, – полагает независимый эксперт.

Экономическая ситуация в Украине

Независимый эксперт отмечает: есть сложности сейчас и с экономической ситуацией.

Так, ВВП в Украине растет исключительно за счет роста цен, тогда как реальная экономика продолжает сокращаться.

Об этом, в частности, свидетельствует, как указывает экономист, постоянное сокращение количества работающих.

– Падение экономики также негативно скажется на курсе гривны, – предполагает Александр Хмелевский.

Не следует рассчитывать, что к стабильности валютного курса приведут кредиты МВФ.

Возможное введение новой программы с МВФ, о чем на прошлой неделе заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, не обеспечит поддержку гривны, ведь эти средства имеют ограниченное использование и не могут быть применены для проведения валютных интервенций.

Учитывая все перечисленное выше, по мнению Александра Хмелевского, Украину ждет очень сложный следующий год.

Экономическое положение будет ухудшаться, а девальвация гривны ускорится. И ее степень будет зависеть от тех рисков и угроз, которые перед нами стоят.