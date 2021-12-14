Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Меньше 27 грн за доллар: курс валют в Украине на 14 декабря

Мария Степанюк редактор ленты
евро під ялинку

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 декабря 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 26,88 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,02 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного снизилась и сейчас составляет 30,32 грн/1€, днем ​​раньше евро было 30,45 грн/1€.

Подобный незначительный рост наблюдается и по польскому злотому и российскому рублю.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.12:

  • $1 – 26,8846 грн;
  • €1 – 30,3272 грн;
  • 1 польский злотый – 6,5638 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6606 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

Так, в главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка