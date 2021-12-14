Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 декабря 2021 года.
НБУ установил курс доллара на уровне 26,88 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,02 грн/1$.
Европейская валюта тоже немного снизилась и сейчас составляет 30,32 грн/1€, днем раньше евро было 30,45 грн/1€.
Подобный незначительный рост наблюдается и по польскому злотому и российскому рублю.
Курс валют в Украине от НБУ на 14.12:
- $1 – 26,8846 грн;
- €1 – 30,3272 грн;
- 1 польский злотый – 6,5638 грн;
- 10 российских рублей – 3,6606 грн.
Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.
Так, в главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.
Источник: НБУ