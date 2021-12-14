Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 декабря 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 26,88 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,02 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного снизилась и сейчас составляет 30,32 грн/1€, днем ​​раньше евро было 30,45 грн/1€.

Подобный незначительный рост наблюдается и по польскому злотому и российскому рублю.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.12:

$1 – 26,8846 грн;

€1 – 30,3272 грн;

1 польский злотый – 6,5638 грн;

10 российских рублей – 3,6606 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

Так, в главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ