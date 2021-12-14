Возвращение украденных экс-владельцами банков активов нужно поручить частным компаниям – финансист Андрей Волков

Андрей Волков, основатель и партнер группы компаний Инвестохиллс, которая специализируется на работе с проблемными кредитами, считает, что возвращение украденных экс-владельцами банков активов нужно поручить частным компаниям, которые специализируются на их розыске, с правом судиться от имени государства Украина и делить с ним полученные доходы.

Об этом финансист написал в своей колонке в НВ.Бизнес, комментируя текст Меморандума об экономической и финансовой политике, который в конце ноября по результатам завершения пересмотра программы stand-by для Украины обнародовал Международный валютный фонд.

Свои слова Волков аргументировал тем, что два государственных органа, которые работают над возвращением активов сегодня, а именно ФГВФЛ и специальное Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, до сих пор не продемонстрировали результатов по возвращению активов, а также не предоставили четкого плана действий, как это нужно делать.

– Возможно, проблема в отсутствии необходимого опыта и компетенций? Или дело в коррупционной составляющей? Но ведь очевидно, что куда большую эффективность могли бы продемонстрировать частные компании, которые специализируются на розыске активов. Потому что, как показывает практика, если возвращением активов начинают заниматься госструктуры, то в качестве результата Украина получает зря потраченные бюджетные деньги и расцвет коррупции, — отметил Волков.

По его словам, сейчас нужна серьезная институциональная реформа соответствующих органов и серьезные изменения в законодательной базе. В противном случае проблемы с экс-владельцами обанкротившихся банков Украина так и не сможет решить.

Напомним, выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике позволит Украине получить от МВФ $2,2 млрд, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Структурный “маяк” последнего Меморандума Украины с МВФ – это требование к Офису генпрокурора опубликовать до конца декабря детализированный по каждому банку полугодичный отчет о результатах уголовных производств против экс-владельцев банков-банкротов, их топ-менеджеров и других инсайдеров.