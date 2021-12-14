Рада поддержала законопроект о запрете финансовых пирамид

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5865. Он предусматривает введение механизмов, направленных на ликвидацию финансовых пирамид.

Инициативу в первом чтении поддержали 247 народных депутатов.

Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что документ содержит очень важные положения, направленные на создание цивилизованного фондового рынка в Украине.

Согласно закону, финансовой пирамидой называют мошенничество с использованием финансовых инструментов, которое предусматривает создание, функционирование и продвижение, в частности посредством СМИ, схемы взаимоотношений между учредителем схемы и ее инвесторами, согласно которой привлеченным инвесторам обещают получение значительного пассивного дохода, а выплата такого дохода зависит от привлечения новых инвесторов к функционированию схемы.

Статья 164 этого закона запрещает финансовые пирамиды. В ней говорится, что лицо не имеет права создавать, обеспечивать функционирование или продвижение финансовых пирамид. Такой запрет касается всех юридических и физических лиц.

Рекламодателям при заказе производства и распространения рекламы финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков законопроект №5865 запрещает распространять рекламу финансовых пирамид.

Кроме того, документ предусматривает, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку должна определять и обнародовать перечень признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды, а также приемлемые рыночные практики, которые не являются финансовыми пирамидами.