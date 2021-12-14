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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Cкасування податків в Ужгороді

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс или, как его еще называют, ресурсный закон №5600.

Народные депутаты отклонили все проекты постановлений, которые предусматривали отмену решения о принятии закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

По результатам голосования, ни один из 24 зарегистрированных проектов постановлений не набрал необходимых 226 голосов. Теперь закон №5600 разблокирован и может идти на подписание председателю Верховной Рады и президенту.

30 ноября Верховная Рада приняла законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений с поправками в Налоговый кодекс. Он предусматривает повышение ставок ряда налогов.

Согласно закону, вводится минимальное налоговое обязательство. Это сумма налогов, которую владелец сельскохозяйственной земли должен уплачивать в бюджет.

Еще одна норма этого закона предусматривает введение налога в размере 18% на доходы, полученные от продаж собственной сельскохозяйственной продукции. Закон предусматривает повышение размера ставок на алкоголь на 5%.

Больше о том, какие налоги вырастут и на сколько – читайте в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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