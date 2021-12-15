Физические лица-предприниматели и наемные работники, указавшие неправильный международный номер банковского счета (IBAN), могут еще раз подать заявление на получение материальной помощи в размере 8 тыс. грн.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, эти средства сможет получить ограниченное количество людей, которые правильно внесли информацию во время подачи заявления. Речь идет о 2,5 тыс. человек.

Как получить материальную помощь

Все лица, указавшие некорректную информацию, получили письмо на электронную почту. В мобильном приложении Дія появится push-уведомление, в котором укажут ссылку для уточнения реквизитов на сайте.

Электронное письмо может поступить на почту и попасть в раздел Спам, поэтому в Минцифры посоветовали тщательно проверить эту папку.

Чтобы получить материальную помощь, перейдите на сайт и авторизуйтесь на портале Дія. Исправьте некорректные данные о себе в профиле пользователя.

Если вся информация указана правильно, нажмите кнопку Далее. Введите международный номер банковского счета (IBAN) и кликните пункт Готово.

Когда ждать начисления 8 тыс. грн

После выполнения этих действий, отправьте заявление на получение материальной помощи и ожидайте зачисления 8 тыс. грн на ваш счет.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что физические лица-предприниматели и наемные работники могут воспользоваться такой возможностью и уточнить счет для получения денег до 12 декабря.