15 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

В среду евро прибавило в цене 20 копеек и теперь составляет уже 30,53 грн/1€.

Доллар к середине недели подорожал на 11 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27 грн/1$.

На три копейки 15 декабря подорожал польский злотый – 6,59 грн, российский рубль на копейку – 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.12:

$1 – 27 грн;

€1 – 30,53 грн;

1 польский злотый – 6,59 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

В 2022 году в случае вероятного вторжения РФ курс гривны может снизиться до 50 грн за доллар или даже больше.

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, финансовые рынки может охватить паника. Из-за этого нерезиденты и украинские компании начнут выводить средства из Украины.

Не меньшее влияние на курс гривны в новом году будет иметь и продолжающийся энергетический кризис.

Давление на гривну осуществляет и тот факт, что Украина вынуждена покупать газ, уголь, электроэнергию за рубежом по завышенным ценам, тратя на это валюту.