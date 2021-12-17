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Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП еще на год

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
касовий апарат

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП еще на год – до 1 января 2023 года.

За включение законопроекта №6376 в повестку дня внеочередного заседания проголосовали только 102 народных депутата из 226 необходимых.

36 голосов за было от фракции Слуга народа, 12 – Оппозиционной платформы – За жизнь, 21 – Европейской солидарности, 10 – Батькивщины, 11 – группы За будущее, 4 – группы Доверие, 8 – от внефракционных.

Из фракции Голос предложение первого вице-спикера Александра Корниенко включить вопрос в повестку заседания не поддержал никто.

17 декабря председатель Верховной рады Руслан Стефанчук по требованию 155 народных депутатов созвал внеочередную сессию, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть законопроект №6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс, чтобы отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП.

Принять закон просили и сами предприниматели, которые вышли на митинг под Верховную Раду. Но поскольку необходимое количество голосов собрать не удалось, то с января 2022 года кассовые аппараты будут нужны всем физлицам-предпринимателям второй, третьей и четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

Фото: Dreamstime

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