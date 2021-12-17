Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП еще на год – до 1 января 2023 года.

За включение законопроекта №6376 в повестку дня внеочередного заседания проголосовали только 102 народных депутата из 226 необходимых.

36 голосов за было от фракции Слуга народа, 12 – Оппозиционной платформы – За жизнь, 21 – Европейской солидарности, 10 – Батькивщины, 11 – группы За будущее, 4 – группы Доверие, 8 – от внефракционных.

Из фракции Голос предложение первого вице-спикера Александра Корниенко включить вопрос в повестку заседания не поддержал никто.

17 декабря председатель Верховной рады Руслан Стефанчук по требованию 155 народных депутатов созвал внеочередную сессию, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть законопроект №6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс, чтобы отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП.

Принять закон просили и сами предприниматели, которые вышли на митинг под Верховную Раду. Но поскольку необходимое количество голосов собрать не удалось, то с января 2022 года кассовые аппараты будут нужны всем физлицам-предпринимателям второй, третьей и четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.