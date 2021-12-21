Эскалация со стороны РФ и Омикрон негативно повлияли на экономику Украины – НБУ

Эскалация конфликта с Россией, рост цен на энергоносители в Европе и распространение новых штаммов коронавируса негативно отразились на экономике Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, представляя отчет о финансовой стабильности.

– Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. В первую очередь это связано с эскалацией конфликта с Российской Федерацией, – объяснил банкир.

Также, по его словам, одним из последствий этой эскалации стал существенный рост цен на газ в Европе, что является определенной угрозой и для украинской экономики.

Среди других внешних рисков Николайчук назвал новый штамм коронавируса Омикрон.

– В то же время мы отмечаем, что отечественная экономика имеет достаточно высокий запас прочности, – подчеркнул замглавы НБУ.