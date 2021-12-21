Прогресс в выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом составляет более 61%.

Об этом сообщила сегодня на онлайн-брифинге вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– По состоянию на сегодняшний день мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Фактически только через половину срока, на который рассчитано Соглашение, — подчеркнула она.

Вице-премьер отметила, что такая динамика оказывает непосредственное влияние на торговлю Украины с ЕС. Так, экспорт продукции и услуг из нашего государства в Евросоюз вырос почти на 40% по сравнению со временем до пандемии (девятью месяцами 2019 года).

Стефанишина проинформировала, что в течение 2021 года Верховная Рада Украины приняла более 30 проектов законов, которые касались выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС (начиная от энергетического сектора и заканчивая транспортным).

Вице-премьер добавила, что в этом году большое внимание уделялось углублению секторальной интеграции с ЕС.

– Мы передали Еврокомиссии первые предложения по пересмотру Соглашения об ассоциации и провели оценку прогресса за все пять лет. И сегодня ведем переговоры о пересмотре торговых параметров Соглашения. Надеемся, что уже на первую половину 2022 года будет согласованная позиция ЕС, и наши экспортеры и импортеры получат более широкий доступ к рынку Евросоюза, — рассказала Стефанишина.

По ее словам, в будущем будут поданы новые предложения о получении дополнительных торговых преференций.

Как известно, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом проходило в два этапа. Политическая часть Соглашения была подписана в марте 2014 года. А в июне того же года – экономическая часть.

1 декабря президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что целью Украины является имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве состоялось подписание соглашения об открытом небе с Евросоюзом. Документ еще называют авиационным безвизом. Соглашение вводит новые стандарты безопасности полетов, будет способствовать увеличению количества рейсов, расширению их географии, а также удешевлению билетов.

В то же время, Украина планирует заключить с ЕС еще четыре соглашения. Речь идет о подписании безвизов в сферах таможни, энергетики, промышленности и цифровизации.