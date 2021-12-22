Курс валют в Украине обновился. Официальный курс доллара на среду, 22 декабря, составляет 27,26 грн. За сутки американская валюта упала в цене на 2 коп.
Курс евро 22 декабря составляет 30,78 грн. Европейская валюта подорожала на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.
Цена польского злотого осталась неизменной – 6,64 грн за единицу. Курс российского рубля, напротив, поднялся в цене.
Сейчас 10 рублей в Украине можно приобрести за 3,69 грн. В предыдущий банковский день российская валюта стоила 3,64 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 22.12:
- $1 –27,26 грн;
- €1 – 30,78 грн;
- 1 польский злотый – 6,64 грн;
- 10 российских рублей – 3,69 грн.
Курс доллара в 2022 году
При вторжении России на территорию Украины курс доллара существенно повысится. По прогнозу независимого эксперта Александра Хмелевского, стоимость американской валюты в Украине будет достигать 50 грн.
По мнению эксперта, на курс валют в Украине будет также влиять энергетический кризис. Зимой будут происходить веерные отключения электроэнергии и отопления.
Газ, уголь и электроэнергию придется покупать за границей по завышенным ценам. Подробный прогноз курса доллара в 2022 году читайте в материале.
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