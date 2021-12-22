Курс валют в Украине обновился. Официальный курс доллара на среду, 22 декабря, составляет 27,26 грн. За сутки американская валюта упала в цене на 2 коп.

Курс евро 22 декабря составляет 30,78 грн. Европейская валюта подорожала на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

Цена польского злотого осталась неизменной – 6,64 грн за единицу. Курс российского рубля, напротив, поднялся в цене.

Сейчас 10 рублей в Украине можно приобрести за 3,69 грн. В предыдущий банковский день российская валюта стоила 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.12:

$1 –27,26 грн;

€1 – 30,78 грн;

1 польский злотый – 6,64 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

Курс доллара в 2022 году

При вторжении России на территорию Украины курс доллара существенно повысится. По прогнозу независимого эксперта Александра Хмелевского, стоимость американской валюты в Украине будет достигать 50 грн.

По мнению эксперта, на курс валют в Украине будет также влиять энергетический кризис. Зимой будут происходить веерные отключения электроэнергии и отопления.

Газ, уголь и электроэнергию придется покупать за границей по завышенным ценам. Подробный прогноз курса доллара в 2022 году читайте в материале.

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