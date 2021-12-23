Налоговая амнистия в Украине будет действовать до 1 сентября 2022 года. До этого времени украинцы могут задекларировать активы, которые появились в их собственности до 1 января 2021 года, и за которые они не уплатили налоги.

Граждане могут декларировать денежные активы, корпоративные права, недвижимое и движимое имущество (в том числе недостроенные объекты), ценные бумаги.

После этой процедуры ими можно будет свободно распоряжаться, а еще — не получить наказание за то, что за них не уплачены налоги.

Однако в начале декабря этого года в одном из интервью министр финансов Сергей Марченко заявил, что после завершения действия налоговой амнистии в Украине будут введены косвенные методы налогообложения.

По его словам, законопроект еще разрабатывают. Но министр уже заявил: косвенные методы налогообложения предусматривают, что Налоговая служба сможет проводить налоговую оценку операций физических лиц после приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

– Условно говоря, если существует факт покупки большого объекта недвижимости, но задекларированных доходов нет, амнистию человек не проходил и почему-то не были уплачены налоги, следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов, – объяснил Марченко.

Министр заверил, что неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

Кроме того, ожидается, что система проверки будет работать в автоматическом режиме, поэтому дополнительно украинцев не будут беспокоить, если для этого не будет оснований.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что уже сейчас налоговая имеет информацию об остатках средств на счетах украинцев в банках. Также она имеет доступ к имущественным реестрам. Кроме того, налоговая ведет базу официальных доходов граждан и сумм уплаченных налогов.

Косвенные методы налогового контроля предусматривают, что налоговая будет оценивать стоимость имущества, которое есть в наличии у граждан, их масштабные покупки, и сопоставлять с их официальными доходами. Если стоимость имущества и покупок будет превышать сумму официальных доходов, гражданину придется уплатить дополнительный налог.

Экономист не исключает, что со временем продавцов товаров могут обязать сообщать в налоговую о крупных покупках, которые делал человек. Однако такая система тотального контроля и вмешательства в частную жизнь вряд ли понравится гражданам.

Поэтому эксперт убежден: постоянное ощущение, что за тобой следят, что в любой момент могут потребовать объяснений, а то и доплат, не будет способствовать росту деловой активности и созданию нормального инвестиционного климата.

В то же время это будет способствовать росту теневого сектора экономики и в конечном итоге приведет к сокращению поступлений в бюджет. Кроме того, экономист предполагает, что граждане могут столкнуться с проблемой переоценки стоимости имущества.

– Например, вы приобрели квартиру за 1 млн грн, а через несколько лет она будет стоить 2 млн грн. Вы можете даже не следить за рынком, и не подозревать, что стали богаче. А налоговая может к вам предъявить претензии, что новая стоимость вашего имущества не соответствует вашим официальным доходам, и потребовать уплатить дополнительные налоги, – объясняет Александр Хмелевский.

Экономист напоминает: согласно условиям налоговой амнистии, под декларирование не попадают квартиры площадью до 120 кв. м, дома площадью до 240 кв. м, объекты нежилой недвижимости площадью до 60 кв. м. То есть граждане, которые владеют такой недвижимостью, не имели возможности принять участие в налоговой амнистии.

Читайте Ставки налога на недвижимое имущество в 2022 году

Поэтому остается только надеяться, что согласно новому закону о косвенных методах доходов, их не заставят объяснять источники доходов и платить с них налоги.

— Срок имущественных исков ограничен тремя годами. То есть налоговая не сможет предъявить претензии за налоги, которые не были уплачены более трех лет назад. Если претензии налоговой касаются доходов, полученных в течение трех лет, которые не были обложены налогом, то с них придется уплатить налог и военный сбор, — подчеркивает эксперт.

Но если имущество или деньги были подарены кем-либо из родственников 1-й и 2-й степени родства (родители, дети, муж, жена, братья, сестры, внуки, дедушки, бабушки), то с такого подарка налогов платить не нужно. Однако у налоговой могут возникнуть вопросы относительно доходов таких родственников.

Если же человек, подаривший имущество или деньги, не является родственником, то они облагаются налогом по ставке 5% и 1,5% военного сбора.

Но в целом Александр Хмелевский убежден, что косвенные методы налогообложения неэффективны, поскольку создают постоянные конфликты налогоплательщиков и налоговой, приводят к длительным и расходным судебным процессам, усиливают стремление граждан уклоняться от уплаты налогов и переезжать в страны с более мягким налоговым законодательством.

По мнению экономиста, вместо налогообложения доходов нужно переходить к налогообложению расходов. Он убежден: налоги должны стягиваться автоматически при покупке товара.

В качестве примера эксперт называет опыт Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, у которых нет налогов на доходы, а до недавнего времени даже не было налоговой администрации.

Да, они меньше демонстрируют стремительный экономический рост, зато не имеют проблем с наполнением государственного бюджета.