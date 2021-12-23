Национальный банк Украины установил новый курс валют на 23 декабря. Курс доллара за сутки упал почти на 1 коп., сейчас американскую валюту можно приобрести за 27,25 грн.

Официальный курс евро составляет 30,8 грн за единицу. Это на 2 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Польский злотый подорожал на 1 коп. и сейчас стоит 6,65 грн. Курс российского рубля за сутки не изменился. 10 рублей в Украине можно приобрести за 3,69 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 23.12:

$1 –27,25 грн;

€1 – 30,8 грн;

1 польский злотый – 6,65 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

Каким будет курс доллара в 2022 году

Если Россия вторгнется на территорию Украины в 2022 году, это повлияет на курс валют.

По прогнозу эксперта Александра Хмелевского, при таких обстоятельствах девальвация гривны будет существенной. Курс валют может вырасти до 50 грн за единицу.

По словам Хмелевского, на стоимость иностранных валют также влияет энергетический кризис. Подробный прогноз курса доллара в 2022 году читайте в материале.

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