В отопительный сезон нужно запретить плановые ремонты электросетей – Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в Украине нет дефицита электроэнергии, а единственной причиной отсутствия электроснабжения может являться проведение плановых или аварийных ремонтов операторами систем распределения.

– На них возложены обязательства бесперебойной поставки электроэнергии, поэтому Минэнерго считает недопустимым проведение таких ремонтных работ с отключением от энергоснабжения в отопительный период, тем более без предоставления альтернативного питания потребителям. Поэтому мы обратились в НКРЭКУ с тем, чтобы проанализировать увеличение таких ремонтов в декабре и принять меры по недопущению таких случаев в будущем, – заявил он на брифинге.

По его словам, в Госэнергонадзоре также высказали позицию о необходимости воздержания от проведения плановых ремонтов на весь отопительный сезон, особенно когда снижается температура.