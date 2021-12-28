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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В отопительный сезон нужно запретить плановые ремонты электросетей – Галущенко

Валентина Летяк редактор ленты
герман галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в Украине нет дефицита электроэнергии, а единственной причиной отсутствия электроснабжения может являться проведение плановых или аварийных ремонтов операторами систем распределения.

– На них возложены обязательства бесперебойной поставки электроэнергии, поэтому Минэнерго считает недопустимым проведение таких ремонтных работ с отключением от энергоснабжения в отопительный период, тем более без предоставления альтернативного питания потребителям. Поэтому мы обратились в НКРЭКУ с тем, чтобы проанализировать увеличение таких ремонтов в декабре и принять меры по недопущению таких случаев в будущем, – заявил он на брифинге.

По его словам, в Госэнергонадзоре также высказали позицию о необходимости воздержания от проведения плановых ремонтов на весь отопительный сезон, особенно когда снижается температура.

– Любая попытка проведения таких ремонтов в отопительный сезон недопустима, и мы со своей стороны будем вести коммуникацию с теми частными компаниями (операторами систем распределения, – Ред.), чтобы такие плановые ремонты прекратились, – подчеркнул Галущенко.

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Фото: УНИАН

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