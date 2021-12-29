Кабинет министров Украины продлил еще на год действие специальной пошлины на импорт дизельного горючего, сжиженного газа, а также большинства сортов угля из России.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Действие спецпошлины должно было завершиться 31 декабря этого года. Однако его продлили еще на год – до 31 декабря 2022 года.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина №719 (от 17 августа 2020 года). Согласно этому документу, правительство ввело спецпошлину на товары происхождением из Российской Федерации по следующим ставкам:

• для тяжелых дистиллятов (газойлов), импортируемых из РФ по трубопроводному транспорту, – в размере 4 % (к этой категории относится российское дизтопливо);

• для сжиженных газов и углеводородов – в размере 3%;

• для всех типов угля (за исключением антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности) – в размере 65%.

Кроме того, исключением являются битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ до 35%), которые используются в производстве электрической и тепловой энергии.

Принятое сегодня постановление будет действовать до конца 2022 года или до отмены Россией дискриминационных, недружественных действий в отношении Украины.

2 декабря Кабинет министров продлил еще на год – до начала 2023 года – применение ввозной пошлины к товарам из России.

Впоследствии правительство продлило торговое эмбарго (запрет) на ввоз российских товаров в Украину еще на один год (также до 1 января 2023 года). Речь идет о таких товарах, как мясо, рыба, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водка, спирт, корм для домашних животных, вагоны, автомобили и т.д.