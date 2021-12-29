29 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и едва понизил курс доллара к гривне.

В последнюю среду 2021 года евро подорожало на две копейки и теперь составляет уже 30,84 грн/1€.

Доллар подешевел на копейку до 27,22 грн/1$.

Польский злотый 29 декабря, напротив, вырос в цене на копейку – 6,69 грн и почти без изменений остался российский рубль – 3,7 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.12:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польский злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Минэкономики анонсировало масштабную реформу публичной собственности в 2022 году.

По словам главы ведомства Юлии Свириденко, на уровне министерств останется не более 100 предприятий. Крупнейшие из них будут подчинены правительству.

Также государственные предприятия распределят на те, которые не работают и работают. Среди последних определят, какие должны остаться в государственной собственности, а какие могут быть проданы.