С 1 января 2022 года в Украине меняются счета для уплаты налогов. Их меняют каждый год, согласно требованиям законодательства.

Изменение счетов важно для физлиц-предпринимателей и физлиц, которые платят налоги с доходов. Госказначейство должно открыть их до 15 января 2022 года.

Когда часть ФЛП будет уплачивать единый налог или ЕСВ (единый социальный взнос) за последний квартал 2021 года, новые счета можно посмотреть в разделе Бюджетные счета на сайте Государственной налоговой службы или в разделе Состояние расчетов с бюджетом в налоговом кабинете.

Коды бюджетной классификации для налогов ФЛП-2022 составляют:

18050400 – единый налог ФЛП;

11010500 — НДФЛ (налог на доходы физлиц) по результатам декларирования (общая система);

11011001 — военный сбор по результатам декларирования (общая система);

71040000 (символ счета 204) — ЕСВ для ФЛП.

Изменения для ФЛП в 2022 году начнутся уже 1 января. Так, с нового года предприниматели второй, третьей и четвертой групп обязательно должны использовать кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

А еще в 2022 году изменятся размеры налогов и взносов, которые платят ФЛП. Это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2022 год. Больше о том, что изменится для ФЛП в 2022 году – читайте в нашем материале.

Источник: Твой бухгалтер