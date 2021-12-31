В Налоговой службе объяснили порядок ведения учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей.

Он определяет правила ведения и распространяется на ФЛП, в частности, плательщиков единого налога, которые обязаны вести учет товарных запасов и продавать только те товары, которые отражены в нем.

Порядок ведения предусматривает, что информацию о поступлении и выбытии товаров на основании первоначальных документов вносят в форму учета. Первичные документы – это:

описание остатка товаров до начала учета;

накладные, транспортные документы;

таможенные декларации, акты закупки;

фискальные чеки, товарные чеки, другие содержащие реквизиты документы, позволяющие идентифицировать поставщика и получателя товара.

Предприниматели, которые имеют несколько точек продаж, должны вести учет товарных запасов по каждому отдельному месту продаж на основании первичных документов, подтверждающих получение товаров.

Форма учета предусматривает заполнение, в частности, графы 6 — Поставщик (продавец, изготовитель) или получатель товара.

В графах 3-6 указываются реквизиты первичного документа (вид, дата его составления, номер при наличии, наименование субъекта хозяйствования, поставщика или получателя, его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или код, согласно ЕГРПОУ.

В случае внутреннего перемещения товара в графе 6 Формы учета нужно указывать наименование владельца (субъекта хозяйствования), откуда выбывает товар, его РНУКНП или код согласно ЕГРПОУ.

Источник: Государственная налоговая служба