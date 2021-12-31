В Налоговой службе объяснили порядок ведения учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей.
Он определяет правила ведения и распространяется на ФЛП, в частности, плательщиков единого налога, которые обязаны вести учет товарных запасов и продавать только те товары, которые отражены в нем.
Порядок ведения предусматривает, что информацию о поступлении и выбытии товаров на основании первоначальных документов вносят в форму учета. Первичные документы – это:
- описание остатка товаров до начала учета;
- накладные, транспортные документы;
- таможенные декларации, акты закупки;
- фискальные чеки, товарные чеки, другие содержащие реквизиты документы, позволяющие идентифицировать поставщика и получателя товара.
Предприниматели, которые имеют несколько точек продаж, должны вести учет товарных запасов по каждому отдельному месту продаж на основании первичных документов, подтверждающих получение товаров.
Форма учета предусматривает заполнение, в частности, графы 6 — Поставщик (продавец, изготовитель) или получатель товара.
В графах 3-6 указываются реквизиты первичного документа (вид, дата его составления, номер при наличии, наименование субъекта хозяйствования, поставщика или получателя, его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или код, согласно ЕГРПОУ.
В случае внутреннего перемещения товара в графе 6 Формы учета нужно указывать наименование владельца (субъекта хозяйствования), откуда выбывает товар, его РНУКНП или код согласно ЕГРПОУ.
Источник: Государственная налоговая служба