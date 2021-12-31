В последний день 2021 года, 31 декабря, Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.
Евро после незначительных колебаний в течение недели до конца года резко подорожало на 14 копеек и теперь составляет уже 30,92 грн/1€.
Доллар также после постепенного снижения в течение нескольких дней вырос в цене на семь копеек. В пятницу американская валюта стоит уже 27,28 грн/1$.
Польский злотый 31 декабря подорожал на четыре копейки с 6,69 грн до 6,73 грн. Российский рубль на столько же подешевел – 3,64 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 31.12:
- $1 – 27,28 грн;
- €1 – 30,92 грн;
- 1 польский злотый – 6,73 грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
31 декабря через систему электронных платежей (СЭП) можно будет проводить операции до 13.00.
Речь идет только о платежах:
- между банками, подчиненными одному юридическому лицу;
- от участников СЭП к Нацбанку и органам Государственной казначейской службы;
- от Нацбанка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП.
Валютный рынок будет работать с учетом работы СЭП.
Как система электронных платежей будет работать 1-9 января 2022 года, читайте в материале.