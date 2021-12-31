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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар подорожали в последний день года: курс валют на 31 декабря

Татьяна Забожко редактор ленты
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В последний день 2021 года, 31 декабря, Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Евро после незначительных колебаний в течение недели до конца года резко подорожало на 14 копеек и теперь составляет уже 30,92 грн/1€.

Доллар также после постепенного снижения в течение нескольких дней вырос в цене на семь копеек. В пятницу американская валюта стоит уже 27,28 грн/1$.

Польский злотый 31 декабря подорожал на четыре копейки с 6,69 грн до 6,73 грн. Российский рубль на столько же подешевел – 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 31.12:

  • $1 – 27,28 грн;
  • €1 – 30,92 грн;
  • 1 польский злотый – 6,73 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

курс валют на 31 грудня 2021

31 декабря через систему электронных платежей (СЭП) можно будет проводить операции до 13.00.

Речь идет только о платежах:

  • между банками, подчиненными одному юридическому лицу;
  • от участников СЭП к Нацбанку и органам Государственной казначейской службы;
  • от Нацбанка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП.

Валютный рынок будет работать с учетом работы СЭП.

Как система электронных платежей будет работать 1-9 января 2022 года, читайте в материале.

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