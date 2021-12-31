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Факты / Украина / Бизнес и финансы

С января в Украине начнут действовать новые счета для уплаты налогов

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
С января в Украине начнут действовать новые счета для уплаты налогов

С 1 января 2022 года в Украине меняются реквизиты бюджетных счетов для зачисления поступлений в государственный бюджет и реквизиты отдельных счетов для зачисления платежей в местные бюджеты.

Актуальные реквизиты для уплаты налогов в бюджет в 2022 году можно посмотреть на страницах территориальных органов Государственной налоговой службы по ссылке.

Украинцев предупредили, что средства, уплаченные на бюджетные счета, действовавшие до 1 января 2022 года, не будут зачислятся Казначейством в бюджет и будут возвращаться плательщикам для уточнения реквизитов.

Некоторые налоги в Украине для физлиц-предпринимателей зависят от размера минимальной зарплаты. Поскольку с 1 января 2022 года она составит 6,5 тыс. грн, то ставка начисления единого социального взноса (ЕСВ), которая составляет 22%, изменится.

Поэтому ЕСВ для физлиц-предпринимателей с 1 января вырастет до 1 430 грн (6 500*22%).

Кроме того, с 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП будут нужны всем предпринимателям второй, третьей и четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

Больше о том, что изменится с 1 января 2022 года в Украине – читайте в нашем материале.

Источник: Государственная налоговая служба

Фото: Depositphotos

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