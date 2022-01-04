Соглашение о промышленном безвизе между Украиной и Евросоюзом в 2022 году подписано не будет.

Об этом заявила вице-премьер – министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос, может ли быть заключено соглашение на саммите Украина-ЕС в этом году.

– Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года. Тогда я смогу назвать конкретные даты, – отметила Стефанишина.

Она уточнила, что летом должны завершить работу миссии по оценке готовности Украины к подписанию промышленного безвиза. Пока этого не произошло, и миссии не предоставили рекомендации, Кабинет министров не сможет инициировать официальные переговоры по заключению соглашения.

– КРІ, который бы я устанавливала на 2022 год, – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению, — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер ответила негативно на уточняющий вопрос, допускает ли она подписание соглашения до конца 2022 года.

Как известно, промышленный безвиз – это неофициальное название Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA). Возможность его подписания предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Промышленный безвиз – это, фактически, признание Евросоюзом соответствия украинских промышленных товаров. Соглашение расширит экспортные возможности украинского бизнеса.

Сейчас украинская продукция при попадании на рынок Евросоюза нуждается в повторной сертификации. Однако после подписания промышленного безвиза это требование будет снято.

Первоначально промышленный безвиз может охватывать несколько секторов промышленной продукции (речь, в частности, о низковольтном электрическом оборудовании и машинах). Впоследствии он распространится на другие сектора.

Для заключения соглашения ACAA Украина должна гармонизировать законодательство, систему рыночного надзора и стандартизацию с требованиями Евросоюза.

В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на подписание соглашения о промышленном безвизе с ЕС уже на следующем саммите с Евросоюзом в 2022 году.

А премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал, что после подписания с ЕС соглашения о совместном авиационном пространстве (авиационного безвиза) Украина планирует заключить еще четыре соглашения. Речь идет о подписании таможенного, энергетического, промышленного и цифрового безвизов.