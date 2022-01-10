Шаг 1. Авторизация
Для этого необходимо авторизироваться на портале diia.gov.ua, заполнить онлайн- форму, проверить ее корректность и подписать заявление цифровой подписью.
Шаг 2. Регистрация заявления
Регистрация заявки проводится в течение суток. Это заявление автоматически будет отправлено в регистратор, а информация о закрытии будет направлена в налоговую службу.
Рассмотрение документов
Статус заявки можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено на электронную почту.
Для закрытия предпринимательской деятельности все налоги ФЛП (в зависимости от системы налогообложения) должны быть уплачены и подана налоговая отчетность.
Срок и стоимость предоставления услуги
Рассмотрение документов, поданных на государственную регистрацию, осуществляется бесплатно в течение 24 часов после поступления документов (кроме выходных и праздничных дней).