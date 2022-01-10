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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Мария Степанюк |
Как закрыть ФЛП — пошаговая инструкция

Как закрыть ФЛП — пошаговая инструкция

Государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП можно осуществить через портал Дія.

При заказе данной услуги действует аналогичный принцип, как и при регистрации ФЛП.

Как закрыть ФЛП в Украине, какие документы и справки нужны, а также куда следует обращаться, читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Авторизация

Для этого необходимо авторизироваться на портале diia.gov.ua, заполнить онлайн- форму, проверить ее корректность и подписать заявление цифровой подписью.

Шаг 2. Регистрация заявления

Регистрация заявки проводится в течение суток. Это заявление автоматически будет отправлено в регистратор, а информация о закрытии будет направлена в налоговую службу.

Рассмотрение документов

Статус заявки можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено на электронную почту.

Для закрытия предпринимательской деятельности все налоги ФЛП (в зависимости от системы налогообложения) должны быть уплачены и подана налоговая отчетность.

Срок и стоимость предоставления услуги

Рассмотрение документов, поданных на государственную регистрацию, осуществляется бесплатно в течение 24 часов после поступления документов (кроме выходных и праздничных дней).

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