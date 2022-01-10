Статус заявки можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено на электронную почту.

Для закрытия предпринимательской деятельности все налоги ФЛП (в зависимости от системы налогообложения) должны быть уплачены и подана налоговая отчетность.