Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,49 грн/1$, в четверг американская валюта стоила 27,45 грн/1$.

Европейская валюта немного снизилась и сейчас составляет 31,10 грн/1€, днем раньше евро было 31,04 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого, а вот российский рубль продолжает дешеветь.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.01:

$1 – 27,4977 грн;

€1 – 31,1095 грн;

1 польский злотый – 6,8183 грн;

10 российских рублей – 3,6024 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Pexels