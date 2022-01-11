В Украине резко возросло потребление электроэнергии, газа – снизилось

В текущем отопительном сезоне по сравнению с предыдущим потребление электроэнергии в Украине выросло на 6%, в то же время примерно на столько же сократилось потребление газа.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

– Соответственно это требует более стабильной работы энергосистемы. С другой стороны, снижается потребление природного газа – на 5-6%, – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день основную нагрузку в энергосистеме несет атомная генерация.

– Добыча атомной генерации в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020-м. Это важно с точки зрения стабильности прохождения отопительного сезона. ТЭС и ТЭЦ дают 29-30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС – около 6%. То есть, система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами, – объяснил Галущенко.

Министр также сообщил о стабильности обеспечения углем – его запасы на складах за последний месяц выросли с 518 тыс. до 714 тыс. тонн.

Галущенко подчеркнул, что это происходит благодаря поставкам угля морским путем.