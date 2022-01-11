Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 11 января 2022 года.
НБУ установил курс доллара на уровне 27,49 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила фактически точно так же.
Европейская валюта немного повысилась и сейчас составляет 31,11 грн/1€, днем раньше евро было 31,10 грн/1€.
Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого и российского рубля.
Курс валют в Украине от НБУ на 11.01:
- $1 – 27,4998 грн;
- €1 – 31,116 грн;
- 1 польский злотый – 6,8662 грн;
- 10 российских рублей – 3,6633 грн.
Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.
В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.
Источник: НБУ
Фото: Pexels