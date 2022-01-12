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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: документ на рассмотрении

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
гроші

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) внесло на рассмотрение правительства проект постановления об утверждении размеров должностных окладов для чиновников на 2022 год.

Цель этого документа предполагает повышение уровня заработных плат государственных служащих, что соответствует программным документам президента, парламента и правительства.

Согласно этому документу заработная плата государственных служащих с января этого года увеличится в среднем на 9,3%.

— Эта поддержка касается более 200 тыс. человек, которые добросовестно выполняют задачи и функции государства, проводят подготовку документов политики, обеспечивают реализацию законов, оказывают качественные услуги населению, — говорится в сообщении.

В НАДС мотивировали необходимость повышения уровня оплаты труда большим количеством обращений граждан, претендующих на государственную службу или работающих в государственных органах.

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Источник: НАГС

Фото: Depositphotos

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