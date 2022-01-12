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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар продолжают расти: курс валют на 12 января

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
долари

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,50 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,49 грн/1$.

Европейская валюта немного повысилась и сейчас составляет 31,17 грн/1€, днем раньше евро было 31,11 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и по отношению к российскому рублю, а вот польский злотый немного подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.01:

  • $1 – 27,4998 грн;
  • €1 – 31,116 грн;
  • 1 польский злотый – 6,8633 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6711 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Pexels

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