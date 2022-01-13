Решение ГБР по Большевику ставит под сомнение весь процесс Большой приватизации, — политолог

По словам политолога Виталия Кулика, в обвинительных формулировках Государственного бюро расследований содержатся признаки дискредитации как авторитетных компаний, которые проводят оценку активов для определения стартовой цены, так и самого процесса Большой приватизации.

Такое мнение политолог высказал в своем блоге на Censor.net.

— ГБР в своем релизе называет конкурс Большая приватизация незаконным отчуждением указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Так, может, ГБР не стоит проникаться мелочами, и сразу открыть уголовное дело против инициаторов Большой приватизации? Также ГБР сообщает, что провели некую экспертизу, которая установила, что отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Еще один ход конем от экономистов в погонах. Они разоблачили международную аудиторскую компанию KPMG, которая подготовила конкурс, — пишет политолог.

По его словам, это не впервые, когда правоохранители имеют претензии относительно успешно проведенных конкурсов.

Так, ГБР открыло дело и по факту продажи гостиницы Днепр — из-за того, что инвестор привел кредитные средства из банка.

— Странная картина: что ни продашь – все плохо. Так стоило ли затевать Большую приватизацию, если не только продать ничего толком не могут, так еще и старые активы пытаются отжать? Может, каждый приватизационный конкурс будет сопровождать товарищ полковник из ГБР, который будет определять цену и рассказывать, как надо приватизировать, в ручном режиме? Полумиллиардный долг перед коллективом Большевика, который по условиям конкурса должен заплатить инвестор – его заплатит ГБР? — отметил Виталий Кулик.

По его словам, то, что происходит вокруг завода, отпугивает потенциальных инвесторов и ставит под сомнение дальнейшую программу Большая приватизация.

— Каждый инвестор должен понимать, что после победы на конкурсе его ждут “качели” с АМКУ, а затем акции актива, за которые он заплатил, или счета будут арестованы. Действительно, почему в Украину не идут иностранные инвесторы? Потому что у нас отсутствуют прозрачные и четкие правила. Гарантии, что не отожмут назад, что вложенные деньги в безопасности. Пока этого не будет, до тех пор инвест-няни в Украине будут в погонах, а иностранные инвесторы будут обходить страну десятой дорогой, — подытожил Виталий Кулик.

Как сообщалось, 11 января суд по запросу ГБР арестовал акции Первого киевского машиностроительного завода (бывший Большевик).

В Бюро поясняют, что акции завода являются вещественным доказательством в расследовании дела против руководства Фонда госимущества, которое якобы установило заниженную стартовую стоимость объекта.

Приватизация Большевика состоялась 27 октября 2021 года, актив за 1,4 млрд грн приобрел консорциум инвесторов в составе компаний UDP и А Девелопмент.

Это первый крупный государственный объект за 16 лет, который удалось приватизировать, с момента продажи меткомбината Криворожсталь.

Фото: Фонд держмайна