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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар продолжают дорожать: курс валют на 13 января

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
євро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 13 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,70 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,50 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного повысилась и сейчас составляет 31,47 грн/1€, днем раньше евро было 31,17 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.01:

  • $1 – 27,7073 грн;
  • €1 – 31,4796 грн;
  • 1 польский злотый – 6,9412 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7182 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Unsplash

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