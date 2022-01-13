Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 13 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,70 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,50 грн/1$.

Европейская валюта тоже немного повысилась и сейчас составляет 31,47 грн/1€, днем раньше евро было 31,17 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.01:

$1 – 27,7073 грн;

€1 – 31,4796 грн;

1 польский злотый – 6,9412 грн;

10 российских рублей – 3,7182 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Unsplash