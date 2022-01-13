В четверг, 13 января, Министерство экономики Украины обнародовало обновленные показатели средней стоимости бензина и дизельного топлива. Цены на горючее продолжают расти.

Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

Так, на 13 января средняя стоимость одного литра дизтоплива ULSD 10 установлена на уровне 25,16 грн, а одного литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm – 27,92 грн.

По сравнению с началом января 2022 года средняя цена бензина выросла на 0,95 копеек/литр, а дизтоплива – на 1,34 грн/литр.

На основе этих показателей рассчитываются предельные цены для реализации бензина и дизтоплива на АЗС в Украине. При расчете, кроме средней стоимости, учитываются предельные торговые наценки, установленные правительством.

Так, весной прошлого года Кабинет министров ввел на период карантина государственное регулирование цен на топливо в Украине. Регулируется стоимость бензина марок А-92, А-95 и дизтоплива.

Установленные правительством граничные торговые наценки составляют: не более 7 грн/литр для дизтоплива и не более 5 грн/литр для бензина.

С учетом наценок стоимость литра дизтоплива на украинских АЗС с 13 января не должна превышать 32,16 грн, а литра бензина – 32,92 грн.

По данным Консалтинговой группы А-95, на фоне публикации новых граничных цен в некоторых сетях АЗС выросла стоимость бензина и дизельного топлива (от 50 копеек/литр до 1,34 грн/литр).

К примеру, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн за литр, марки А-95 – до 30,95 грн за литр, а дизтопливо – до 30 грн за литр.

На АЗС сетей WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 50 копеек/литр, а бензин марки А-95 – на 0,95 копеек/литр (до 31,99 грн/л и 32,92 грн/л соответственно). В то же время, стоимость дизтоплива в этих сетях выросла на 1,34 грн за литр (до 32,16 грн/л).

Стоит отметить, что на начало января этого года средняя стоимость бензина повысилась на 1 грн, а дизтоплива – на 0,66 копеек.

Источник: Министерство экономики Украины, Enkorr