Приватизация Большевика — редкий для Киева пример проведения прозрачного конкурса, — Непоседов

Арест акций завода Большевик, который наложил суд по ходатайству ГБР – очередной сигнал для инвесторов, что не стоит вкладывать деньги в Украину.

Такое мнение высказал президент компании UTG Вадим Непоседов.

— Я думаю, это лишний повод задуматься над инвестированием в Украину. По моему мнению, этого инвестирования и нет, оно остановилось 10 лет назад. Каждый подобный сигнал – это повод подождать и сюда инвестиции не вкладывать, — убежден эксперт.

Вадим Непоседов подчеркнул, что приватизация Большевика стала одним из немногих прозрачных кейсов, с которых стоит брать пример. Несмотря на это, правоохранители решили перепроверять результаты аукциона.

— Очевидно, что это резонансное событие, редкое на карте Киева, когда проходит прозрачный, открытый конкурс, компания приобретает объект недвижимости. Это такая редкость для Киева, когда столичной громаде показывается, как это должно делаться правильно. Провела одна компания честно, однако их решили перепроверять, — заявил Непоседов.

По его мнению, государство стало репрессивным органом, который олигархи используют против бизнес-конкурентов.

— В чьих-то интересах созданы органы, которые используются против бизнеса. Теперь надо разобраться, кто за каким органом стоит, и кто против кого играет. Вопрос не в недвижимости, это вопрос в стране. Мы живем в стране, где органы используются теми, кто их создает, а их создают партии и советы разных уровней, которые спонсируются олигархами, — убежден эксперт.

Как сообщалось, суд по ходатайству ГБР арестовал акции Первого Киевского машиностроительного завода (бывший Большевик).

В Госбюро расследований заявили, что они являются вещественным доказательством в расследовании дела о якобы заниженной стартовой стоимости завода.

Аукцион по продаже Большевика состоялся 27 октября 2021 года. Актив за 1,4 млрд грн приобрел консорциум инвесторов в составе компаний А Девелопмент и UDP.

Также в рамках инвестиционных обязательств победитель торгов должен погасить долги завода на сумму около 800 млн грн.