Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 17 января 2022 года.
НБУ установил курс доллара на уровне 27,95 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,73 грн/1$.
Европейская валюта тоже повысилась и сейчас составляет 31,98 грн/1€, в пятницу евро было 31,78 грн/1€.
Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого, а вот российский рубль снова подешевел.
Курс валют в Украине от НБУ на 17.01:
- $1 – 27,9514 грн;
- €1 – 31,989 грн;
- 1 польский злотый – 7,0483 грн;
- 10 российских рублей – 3,6434 грн.
Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.
В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.
Источник: НБУ
Фото: Pexels