Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 17 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,95 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,73 грн/1$.

Европейская валюта тоже повысилась и сейчас составляет 31,98 грн/1€, в пятницу евро было 31,78 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого, а вот российский рубль снова подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.01:

$1 – 27,9514 грн;

€1 – 31,989 грн;

1 польский злотый – 7,0483 грн;

10 российских рублей – 3,6434 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Pexels