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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал еще на 20 копеек: курс валют на 17 января

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
долар

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 17 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,95 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,73 грн/1$.

Европейская валюта тоже повысилась и сейчас составляет 31,98 грн/1€, в пятницу евро было 31,78 грн/1€.

Подобный рост наблюдается и относительно польского злотого, а вот российский рубль снова подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.01:

  • $1 – 27,9514 грн;
  • €1 – 31,989 грн;
  • 1 польский злотый – 7,0483 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6434 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

В главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Pexels

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