В закон о РРО в ближайшее время внесут поправки – Минэкономики

В ближайшее время в Украине планируют принять законопроект с поправками в законодательство о работе с регистраторами расчетных операций (РРО).

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Игорь Дядюра. По его словам, в новую редакцию должны внести поправку об освобождении предпринимателей от штрафов за некоторые нарушения.

— Я слышал об инициативе Даниила Гетманцева, которая заключается в том, что тех, кто установит РРО до 1 февраля, частично освободят от штрафов. От некоторых штрафов – насколько я понимаю, к нарушениям предлагается не придираться. Однако это совсем не означает, что фискальный чек можно не выдавать, – объяснил он.

В целом законопроект должен устранить действующие неточности во время работы с РРО. В частности, документ должен обязать все платежные системы выдавать по установленной форме фискальные чеки.

С 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Как выбрать и подключить кассовый аппарат – читайте в нашем материале.