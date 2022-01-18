В Государственной налоговой службе Украины объяснили, какой документ считается расчетным.
Так, по их данным, определение расчетного документа зафиксировано во второй статье Закона Украины № 265/95 О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, с изменениями и дополнениями.
Там указано, что расчетным является тот документ, у которого установленная форма и содержание, подтверждающие факт продажи или возврата держателям электронных платежных средств товаров, услуг, операций по выдаче денег в наличной форме.
Также этот документ подтверждает торговлю наличными валютными ценностями.
Расчетный документ может быть создан как в бумажной, так и в электронной форме.
Он регистрируется в установленном порядке регистратором расчетных операций (РРО), программным РРО или может быть заполнен вручную.
Требования к содержанию расчетных документов
Требования к содержанию расчетных документов установлены в специальном Положении.
Там определены обязательные реквизиты, которые необходимо указывать в расчетных документах, и в случае отсутствия которых или несоблюдения сферы назначения этот документ больше не считается расчетным.
Источник: ДПС
Фото: ДПС